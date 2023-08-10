YKS ek tercih ne zaman yapılacak? 2023 YKS ek tercih hakkı kaç tane ve neye göre yapılıyor?

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EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK? Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını öğrenen adaylar için üniversitelerde 1 milyon 111 bin kontenjan bulunuyor. Kılavuza göre, tercihler 27 Temmuz-8 Ağustos 2023 arasında yapılacak. Tercih sürecinde artık son güne girilirken, ek tercihler de merak konusu olacak. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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