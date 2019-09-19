YKS ek tercih sonuçlarına göre, bugün 48 bin 367 aday daha üniversite hayallerine kavuştu. YKS'nin alınan ilk tercihlerinde istedikleri okul ve bölümü kazanamayan adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversite öğrencisi oldu. Lisans ve önlisans bölümlerine 48 bin 367 aday yerleştirilirken 80 bin 635 kontenjan ek yerleştirme sonucunda boş kaldı. YKS ek tercih sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde.
YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULA
ÖSYM'den bugün yapılan açıklamada YKS ek yerleştirme sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. ÖSYM'nin YKS ek yerleştirme sonuçları için yaptığı açıklama şöyle:
"2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, 19 Eylül 2019 tarihinde saat 14.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
YKS EK TERCİH SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, Üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır."
YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER
Yükseköğretim Programlarının Kontenjanları ve Yerleşen Aday Sayıları*
Lisans
Önlisans
Toplam
Kontenjan
Yerleşen
Boş
Kontenjan
Yerleşen
Boş
Kontenjan
Yerleşen
Boş
Devlet
31.492
11.845
19.647
52.553
26.476
26.077
84.045
38.321
45.724
Üniversiteleri
Vakıf
16.514
3.105
13.409
20.589
6.034
14.555
37.103
9.139
27.964
Üniversiteleri
K.K.T.C.
4.871
590
4.281
2.432
276
2.156
7.303
866
6.437
Üniversiteleri
Diğer
Ülkelerdeki
534
33
501
17
8
9
551
41
510
Üniversiteler
Toplam
53.411
15.573
37.838
75.591
32.794
42.797
129.002
48.367
80.635
* Açıköğretim programları dahil değildir. Açıköğretim programlarına 13.465 aday yerleşmiştir.
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