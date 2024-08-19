YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2024 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Üniversite ikinci yerleştirme takvimi için gözler ÖSYM'de!

Geçtiğimiz yılın ek yerleştirme kılavuzuna göre;

Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.

Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2023-YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.

Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.

Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer.