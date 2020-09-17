YKS ek tercih başladı mı? Soruları milyonlarca öğrenci tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini alıyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, dün yaptığı açıklamada YKS ek yerleştirme kılavuzunun bugün yayınlanacağını öğrencilere duyurdu. İlk aşamada herhani bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar üniversitelerin boş kontenjanlarına göre bir kez daha tercih yapacak.

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI 2020

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; Tercihler 17-23 Eylül tarihlerinde http://ais.osym.gov.tr

sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. YKS ek yerleştirme kılavuzu ise henüz yayınlanmadı.

YKS EK YERLEŞTİRME 2020

YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR 2020

YKS tercih sürecinde işlemini tamamlayamayan adaylar, için ikinci şans ek tercihlerle geliyor. ÖSYM 2020 YKS tercih kılavuzunda ek tercihler için kesin bir tarih verilmemesi ile birlikte şu ifadelere yer veriliyor.

"Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır."