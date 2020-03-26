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YKS ertelendi! YÖK Başkanı üniversite sınav tarihini açıkladı! 2020 YKS ne zaman?

YKS, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversite sınavının ertelenmesi ile ilgili açıklamayı YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç yaptı. Peki normalde Haziran ayında yapılması planlanan YKS ne zamana ertelendi?

YKS

YKS ertelendi mi? 2020 YKS sınavı ne zaman? soruları bugün açıklama yapan YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç'ın duyurusu ile birlikte cevap buldu. ÖSYM'nin takviminde Haziran ayında yapılması planlanan YKS yani üniversite sınavının yeni tarihini Yekta Saraç açıkladı. İşte YKS sınavının ertelendiği tarih...

YKS NE ZAMANA ERTELENDİ?

YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç'ın açıklamasına göre, 2020 YKS sınavı 25 - 26 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak.

 

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de 25 Temmuz'da TYT sınavının yapılacağını, 26 Temmuz'da da AYT ve YDT'nin yapılacağını duyurdu. Aygün ayrıca "YKS tarihlerinin ertelenmesiyle değişen, güncel sınav takvimimizi adaylarımızla ve kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. 

 

ÖSYM'nin YKS için belirlediği ilk tarih, 20 - 21 Haziran'dı.

YKS KONULARI NELER OLACAK?

Yekta Saraç, YKS konuları için de "YKS'de sorulacak müfredatta da öğrencilerimizin lehine olanlar aranacak. Bu sınavların ortaöğretimi desteklemesi önemlidir. Daha önce yapılanlar çerçevesinde bir sınav olacak" açıklamasında bulundu. 

ÜNİVERSİTE DERSLERİ UZAKTAN EĞİTİMLE DEVAM EDECEK

YÖK Başkanı Saraç, koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 2. dönem eğitimlerine uzaktan eğitim sistemi ile devam edeceklerini de açıkladı.

KPSS 2020 NE ZAMAN?

KPSS Lisans sınavı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz’da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz’da, 2. gün oturumları 26 Temmuz’da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül’de erişime açılacak.

Sınav başvuruları; 5-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak. Belirlenen geç başvuru günü de 9 Haziran 2020 olarak belirlendi.

 

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