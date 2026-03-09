Canlı
        YKS GEÇ BAŞVURU 2026 TARİHLERİ VE ÜCRETİ | ÖSYM kılavuzu ile 2026 YKS geç başvuru ne zaman, sınav ücreti ne kadar? AYT, TYT, YDT saatleri

        YKS geç başvuru tarihleri belli oldu! ÖSYM kılavuzu ile 2026 YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvuruları sona erdi. Verilen süre zarfında başvurularını tamamlayamayan adaylar YKS geç başvuru dönemine odaklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte 2026 YKS geç başvuru tarihi ve ücreti belli oldu. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti; TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri için yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. Peki, YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL? İşte 2026 AYT, TYT ve YDT oturum tarihleri ve geç başvuru sürecine ilişkin detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 07:42
        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvuruları tamamlandı. ÖSYM takvimi doğrultusunda YKS başvuruları 6 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasında alındı. Normal başvuru döneminde herhangi bir nedenden dolayı işlemlerini tamamlayamayan adaylar ise YKS geç başvuru tarihi ve ücreti için araştırmalara başladı. ÖSYM kılavuzuna göre YKS geç başvuru ücreti, belirlenen günlerde yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. Peki, 2026 YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? AYT, TYT ve YDT oturumları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte detaylar…

        2026 YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

        YKS geç başvuruları, 10-12 Mart 2026 tarihlerinde alınacak.

        2026 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        YKS başvuru ücreti, her sınav için 700 TL olarak açıklanmıştı. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak aynı gün ödenmektedir.

        Buna göre YKS geç başvuru ücreti, TYT-AYT-YDT oturumlarının her biri için 1.050 TL olacak.

        2026 YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        YKS geç başvuruları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

        2026 YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        YKS 2026 SINAV TARİHLERİ: TYT, AYT VE YDT NE ZAMAN?

        ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS), 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.

        1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi günü (Saat: 10.15),

        2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar günü (Saat: 10.15),

        3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar günü (Saat: 15.45) uygulanacak.

        YKS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları, 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

        2026 YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
