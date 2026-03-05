YKS geç başvuru tarihi 2026: YKS geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvuru tarihleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 sınav takvimi ile belli olmuştu. Takvime göre 6 Şubat'ta başlayan 2026 YKS başvuruları 2 Mart Pazartesi günü saat 23.59'da sona erdi. Geç başvuru tarihleri açıklandı. Peki YKS geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
YKS geç başvuru tarihi belli oldu. Adaylar YKS geç başvurusunu, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
YKS 2026 SINAV TARİHLERİ
ÖSYM sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.
1.Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi günü (Saat: 10.15)
2.Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar günü (Saat: 10.15)
3.Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar günü (Saat: 15.45) uygulanacak.
YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ
2026 YKS geç başvuru günleri 10-12 Mart olarak açıklandı.
YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 10-12 Mart 2026 tarihlerinde ödenecek.
YKS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.