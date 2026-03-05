Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam YKS geç başvuru tarihi 2026: YKS geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        YKS geç başvuru tarihi 2026: YKS geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvuru tarihleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 sınav takvimi ile belli olmuştu. Takvime göre 6 Şubat'ta başlayan 2026 YKS başvuruları 2 Mart Pazartesi günü saat 23.59'da sona erdi. Geç başvuru tarihleri açıklandı. Peki YKS geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 14:11
        YKS geç başvuru tarihi belli oldu. Adaylar YKS geç başvurusunu, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

        YKS 2026 SINAV TARİHLERİ

        ÖSYM sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.

        1.Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi günü (Saat: 10.15)

        2.Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar günü (Saat: 10.15)

        3.Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar günü (Saat: 15.45) uygulanacak.

        YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ

        2026 YKS geç başvuru günleri 10-12 Mart olarak açıklandı.

        YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

        Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 10-12 Mart 2026 tarihlerinde ödenecek.

        YKS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

