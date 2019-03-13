ÖSYM 2019 YKS kılavuzunu resmi interet adresinden yayımladı. Sınava girecek olan öğrenciler için başvuru tarihleri, sınav tarihi ve sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Sınav üç oturumdan olacak. Sınav sonuçlarına göre öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Peki, YKS geç başvuru tarihi ne zaman?

2019 YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019 YKS) başvuru ve sınav oturum tarihleri belli oldu. Buna göre 2019 YKS TYT 1. Oturum 15 Haziran 2019 tarihinde, AYT 2. Oturum ve YDT 3. Oturum 16 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olup sonuçlar 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Başvurular ise 12 Şubat - 6 Mart 2019 tarihleri arasında yapıldı. Geç başvuru tarihi 19 Mart 2019 olarak belirlendi. Geç başvuru sınav ücretleri TYT, AYT, YDT her biri için sınav ücreti geç başvuru gününde ödenmelidir.

2019 YKS KILAVUZU

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2019 YKS SINAVI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

-2019-YKS’ye başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız.

2019-YKS başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde

kontrol ediniz. Sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek

özenle saklayınız.

-Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması sınava başvuru için yeterli değildir. Sınav

ücretini süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan

başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır.

-ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı bilginiz var ve başvuru işleminizi herhangi bir başvuru merkezinden

yapmanız gerekiyorsa başvuru merkezine gitmeden önce ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine

T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak sistemde bulunan eğitim bilgilerinizi kontrol ediniz.

-Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat

15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Esaslarını belirleyen bu kılavuzun yayımlanması ve uygulanması, Yükseköğretim Genel Kurulunun 07/01/2019 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. Sınava başvuran adaylar, kılavuzlarda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği, sınav ile ilgili açıklama ve duyurular; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sayfasında yapılmaktadır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM tarafından sınav ve yerleştirmelerle ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle, ilgililerin ÖSYM’nin internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Tarihleri : 12 Şubat-6 Mart 2019 (Ücret ödeme için son gün, 7 Mart 2019)

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi,

Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi),10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi,

Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar),10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi,

Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar),15.45, 120 dakika

YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 50,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 7 Mart 2019)

Geç Başvuru Günü : 19 Mart 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenmelidir.)

Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 75,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Gününde ödenmelidir.)

2018-TYT Puanı 200 ve Üzeri Adaylardan, 2019-YKS’nin Hiçbir Oturumuna Girmeden 2018-TYT Puanını 2019-YKS Yerleştirmede

Kullanmak İsteyenler İçin 2019-YKS Başvuru Ücreti/Geç Başvuru Günü Başvuru Ücreti : 20,00 TL/30,00 TL (Geç Başvuru Gününde

yapılan Başvurularda Başvuru Ücreti aynı gün ödenmelidir.)