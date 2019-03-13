- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
ÖSYM 2019 YKS kılavuzunu resmi interet adresinden yayımladı. Sınava girecek olan öğrenciler için başvuru tarihleri, sınav tarihi ve sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Sınav üç oturumdan olacak. Sınav sonuçlarına göre öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Peki, YKS geç başvuru tarihi ne zaman?
2019 YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019 YKS) başvuru ve sınav oturum tarihleri belli oldu. Buna göre 2019 YKS TYT 1. Oturum 15 Haziran 2019 tarihinde, AYT 2. Oturum ve YDT 3. Oturum 16 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olup sonuçlar 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Başvurular ise 12 Şubat - 6 Mart 2019 tarihleri arasında yapıldı. Geç başvuru tarihi 19 Mart 2019 olarak belirlendi. Geç başvuru sınav ücretleri TYT, AYT, YDT her biri için sınav ücreti geç başvuru gününde ödenmelidir.
2019 YKS KILAVUZU
2019 YKS SINAVI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
-2019-YKS’ye başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız.
2019-YKS başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde
kontrol ediniz. Sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek
özenle saklayınız.
-Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması sınava başvuru için yeterli değildir. Sınav
ücretini süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan
başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır.
-ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı bilginiz var ve başvuru işleminizi herhangi bir başvuru merkezinden
yapmanız gerekiyorsa başvuru merkezine gitmeden önce ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine
T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak sistemde bulunan eğitim bilgilerinizi kontrol ediniz.
-Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat
15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Esaslarını belirleyen bu kılavuzun yayımlanması ve uygulanması, Yükseköğretim Genel Kurulunun 07/01/2019 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. Sınava başvuran adaylar, kılavuzlarda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği, sınav ile ilgili açıklama ve duyurular; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sayfasında yapılmaktadır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM tarafından sınav ve yerleştirmelerle ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle, ilgililerin ÖSYM’nin internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Tarihleri : 12 Şubat-6 Mart 2019 (Ücret ödeme için son gün, 7 Mart 2019)
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi,
Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi),10.15, 135 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi,
Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar),10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi,
Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar),15.45, 120 dakika
YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 50,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 7 Mart 2019)
Geç Başvuru Günü : 19 Mart 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenmelidir.)
Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 75,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Gününde ödenmelidir.)
2018-TYT Puanı 200 ve Üzeri Adaylardan, 2019-YKS’nin Hiçbir Oturumuna Girmeden 2018-TYT Puanını 2019-YKS Yerleştirmede
Kullanmak İsteyenler İçin 2019-YKS Başvuru Ücreti/Geç Başvuru Günü Başvuru Ücreti : 20,00 TL/30,00 TL (Geç Başvuru Gününde
yapılan Başvurularda Başvuru Ücreti aynı gün ödenmelidir.)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.