YKS gözetmen ücreti ödeme tarihi 2025: YKS görevli ücreti ne kadar, ne zaman yatacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde adayların katılımı ile sona erdi. TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturum uygulanan YKS'nin ardından, YKS görevli ücreti ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Sınav esnasında, gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmen ve bina sorumlusu gibi görevlerde bulunanlar, "YKS görevli ücreti ne kadar, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2025 YKS gözetmen ücreti ödeme tarihi...
YKS gözetmen ücreti ödeme tarihleri, sınavın sona ermesinin ardından en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Normal şartlar altında YKS gözetmen ücretleri, belirlenen bankalar aracılığıyla sınavdan 1 hafta sona hesaplara yatırılmaktadır. Peki, "YKS görevli ücreti ne kadar? YKS gözetmen ücreti ne zaman yatacak?" İşte detaylar...
YKS SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda görevli olan personellere ocak-haziran tarihlerinde geçerli olan ödeme tutarları şöyle:
Bina Yöneticisi 1.384 TL
Bina Sınav Sorumlusu 1.720 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 1.521 TL
Salon Başkanı 1.338 TL
Gözetmen 1.223 TL
Yedek Gözetmen 1.070 TL
ÖSYM 2025 YKS GÖZETMEN ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
Sınavlarda görev yapan personelin ücretleri, sınav kurallarına uygun olarak sınav tarihinden yaklaşık bir hafta sonra banka hesaplarına yatırılmaya başlanıyor. Ödemeler, memur maaş katsayısına dayalı olarak hesaplanıyor ve bu doğrultuda Temmuz ayından itibaren sınav görevlisi ücretlerinde güncelleme yapılması öngörülüyor.