Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem YKS GÖREVLİ ÜCRETİ 2025 | YKS görevli ücreti ne kadar? ÖSYM YKS gözetmen ücreti ne zaman yatacak?

        YKS gözetmen ücreti ödeme tarihi 2025: YKS görevli ücreti ne kadar, ne zaman yatacak?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde adayların katılımı ile sona erdi. TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturum uygulanan YKS'nin ardından, YKS görevli ücreti ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Sınav esnasında, gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmen ve bina sorumlusu gibi görevlerde bulunanlar, "YKS görevli ücreti ne kadar, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2025 YKS gözetmen ücreti ödeme tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 23:35 Güncelleme: 26.06.2025 - 23:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        YKS gözetmen ücreti ödeme tarihleri, sınavın sona ermesinin ardından en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Normal şartlar altında YKS gözetmen ücretleri, belirlenen bankalar aracılığıyla sınavdan 1 hafta sona hesaplara yatırılmaktadır. Peki, "YKS görevli ücreti ne kadar? YKS gözetmen ücreti ne zaman yatacak?" İşte detaylar...

        2

        YKS SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

        ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda görevli olan personellere ocak-haziran tarihlerinde geçerli olan ödeme tutarları şöyle:

        Bina Yöneticisi 1.384 TL

        Bina Sınav Sorumlusu 1.720 TL

        Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 1.521 TL

        Salon Başkanı 1.338 TL

        Gözetmen 1.223 TL

        Yedek Gözetmen 1.070 TL

        3

        ÖSYM 2025 YKS GÖZETMEN ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

        Sınavlarda görev yapan personelin ücretleri, sınav kurallarına uygun olarak sınav tarihinden yaklaşık bir hafta sonra banka hesaplarına yatırılmaya başlanıyor. Ödemeler, memur maaş katsayısına dayalı olarak hesaplanıyor ve bu doğrultuda Temmuz ayından itibaren sınav görevlisi ücretlerinde güncelleme yapılması öngörülüyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaçak yapıların yıkımında arbede
        Kaçak yapıların yıkımında arbede
        İzmir'de yine orman yangını!
        İzmir'de yine orman yangını!
        Jurasek'le anlaşma tamam!
        Jurasek'le anlaşma tamam!
        "15 sene hazırlandık"
        "15 sene hazırlandık"
        Engelli çocuğu darp eden zanlı tutuklandı
        Engelli çocuğu darp eden zanlı tutuklandı
        "Trump yeniden bir çatışma istemiyor"
        "Trump yeniden bir çatışma istemiyor"
        LGS sınavıyla ilgili MEB’den Habertürk’e özel açıklama:
        LGS sınavıyla ilgili MEB’den Habertürk’e özel açıklama:
        Zaniolo'nun talipleri artıyor!
        Zaniolo'nun talipleri artıyor!
        Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'da sona doğru!
        Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'da sona doğru!
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        "Kentsel dönüşüm tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir"
        "Kentsel dönüşüm tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir"
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıktı
        6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıktı
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 10 isimle yollar ayrılıyor!
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 10 isimle yollar ayrılıyor!
        Sonunda randevu verdiler
        Sonunda randevu verdiler
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Dev holdingde kardeş kavgası
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu