Üniversite sınavına az bir süre kala gözler YKS tarihlerine çevrildi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen sınavlara girecek olan öğrenciler sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki YKS sınavı ne zaman, sınava kaç gün kaldı? İşte, detaylar...