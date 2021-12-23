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YKS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM 2022 Üniversite sınav tarihi

Üniversite hayali kuran milyonlarca genç 2022 yılı YKS sınavı için heyecanlı bekleyişe geçti. ÖSYM, 2022 yılı YKS tarihini duyurdu. Peki Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM 2022 TYT ve AYT sınav tarihleri...

YKS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM 2022 Üniversite sınav tarihi

2022 üniversite sınavı ile ilgili tarih belli oldu. Sınavlar hazırlanmaya devam eden binlerce öğrenci, üniversite sınav tarihlerini merak ediyor. Peki 2022 YKS sınavı ne zaman? ÖSYM Üniversite sınavı bu yıl hangi tarihte? İşte 2022 YKS, TYT, AYT, YDT oturum tarihleri...

2022 YKS (ÜNİVERSİTE) SINAVI NE ZAMAN?

Üniversite sınavları 3 kademeli olarak gerçekleşiyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

SINAV TARİHİ: 18.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

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