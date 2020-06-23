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2020 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? sorusu adaylar tarafından merakla araştırılıyor. YKS giriş yerlerini öğrenmek isteyenler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesinden sorgulama işlemi yapabiliyor. Peki Üniversite sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte YKS sınav yerleri sorgulama...

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ÖSYM, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) adaylarının sınava giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27 Haziran 2020'de uygulanacak 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),28 Haziran 2020'de uygulanacak 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

2020-YKS TYT ve 2. oturum AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra; YKS 3. oturum YDT için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM GİRİŞ

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

SINAV ÖNCESİ ÖSYM'DEN TEDBİRLER

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen aday maske, siperlik ve dezenfektan ile sınava gelebilecek" dedi.

Aygün, "Kovid-19 şüpheli, tanılı veya temaslı adayların, durumlarını sınavdan önce ÖSYM'ye iletmeleri gerekiyor.

YKS'de Kovid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak" dedi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS adaylarının ailelerine, çocuklarını bıraktıktan sonra okul bahçesinde ve girişinde beklememeleri çağrısında bulundu.