        Haberler Bilgi Gündem YKS sınav takvimi: 2026 YKS oturumları TYT, AYT, YDT sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu? YKS sınavına kaç gün kaldı?

        YKS sınav takvimi: 2026 YKS oturumları TYT, AYT, YDT sınavları ne zaman yapılacak?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecinde başvurular 6 Şubat'ta başladı ve 2 Mart'ta sona erdi. Başvuru süresini kaçıran adaylar için tanınan geç başvuru imkanı da 10–12 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, YKS oturumları TYT, AYT, YDT sınavları ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? İşte tüm ayrıntılar...

        Giriş: 29.03.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım devam ederken, başvuru süreci 6 Şubat’ta başladı ve 2 Mart’ta tamamlandı. Başvurularını zamanında yapamayan adaylar için tanınan geç başvuru hakkı da 10–12 Mart tarihleri arasında sona erdi. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte adayların odağı sınav takvimine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre YKS, Haziran ayında üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda "2026 YKS oturumları saat kaçta başlayacak, sınav yerleri ne zaman belli olacak?" sorularının cevabı haberimizde...

        YKS SINAVI NE ZAMAN?

        2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan takvime göre 21-22 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.

        YKS: TYT, AYT, YDT OTURUMLARI SAAT KAÇTA?

        TYT 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15,

        AYT 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15,

        YDT 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15.45'de gerçekleşecek.

        YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

        YKS oturumları için adayların sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından yapılan uygulamaya göre, sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan yaklaşık bir hafta önce ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılıyor.

        YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS 2026 sonuçları, 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

