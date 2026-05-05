        YKS sınav takvimi 2026: YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, TYT, AYT, YDT sınavları hangi gün yapılacak?

        2026 YKS için başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte adaylar yeni aşamaya geçti. TYT, AYT ve YDT oturumlarına hazırlıklarını sürdüren milyonlarca öğrenci, şimdi sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi bekliyor. Sınava katılacak adaylar, hangi merkezde, hangi binada ve salonda sınava gireceklerini öğrenmek için ÖSYM'nin yapacağı açıklamalara odaklanmış durumda. Bu süreçte "YKS giriş belgeleri ne zaman açıklanacak, oturumlar saat kaçta başlayacak?" soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte tüm ayrıntılar…

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 15:18
        2026 YKS başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar için yeni bir bekleyiş başladı. Üniversite hedefiyle hazırlıklarını sürdüren milyonlarca kişi, TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacakları sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi merak ediyor. Adaylar, sınava girecekleri okul, salon ve saat bilgilerini içeren giriş belgelerinin yayımlanması için ÖSYM'den gelecek duyuruya odaklanmış durumda. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

        YKS NE ZAMAN?

        ÖSYM 2026 yılı sınav takvimi kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20–21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. 

        YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        ÖSYM tarafından YKS sınav giriş belgelerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        Sınava katılacak adayların yer alacağı salon ve bina bilgilerini içeren belgeler yayımlandığında, bu bilgilere Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişim sağlanabilecek.

        YKS: TYT, AYT VE YDT OTURUM SAATLERİ

        YKS 1. Oturum TYT 20 Haziran Cumartesi saat 10:15,

        YKS 2. Oturum AYT 21 Haziran Pazar saat 10:15,

        YKS 3. Oturum YDT 21 Haziran Pazar saat 15:45'te başlayacak.

        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026'da ÖSYM tarafından ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, üniversite tercihlerine yönelik işlemlerini ÖSYM'nin yayınlayacağı kılavuz doğrultusunda yapacak.

