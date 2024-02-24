Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 YKS takvimi sorgulamaları şimdiden başladı. Üç oturum olarak düzenlenen YKS başvuruları devam ederken öğrencilerin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Peki, 2024 YKS ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte YKS hakkında merak edilen güncel bilgiler...