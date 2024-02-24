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        Haberler Gündem YKS sınav ve başvuru tarihleri: YKS ne zaman? YKS 2024 hangi ay yapılacak? Gözler ÖSYM üniversite sınavı tarihlerinde!

        YKS sınav ve başvuru tarihleri: YKS ne zaman?

        Üniversite sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. 2023 YKS'nin başvuru işlemleri 8 - 23 Mart tarihleri itibarıyla tamamlanmıştı. Sınavlar ise üç oturum şeklinde 17 ve 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. YKS 2024 hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 23:47 Güncelleme: 24.02.2024 - 23:47
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 YKS takvimi sorgulamaları şimdiden başladı. Üç oturum olarak düzenlenen YKS başvuruları devam ederken öğrencilerin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Peki, 2024 YKS ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte YKS hakkında merak edilen güncel bilgiler...

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        2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI

        ÖSYM, "2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne 06 Kasım 2023 günü saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir." ifadeleri ile sınav takviminin açıklandığını duyurdu.

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        YKS BAŞVURULARI SÜRÜYOR

        2024-YKS başvuruları başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS başvuruları 26 Şubat'a kadar sürecek. Başvuruları ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

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        2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

        Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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