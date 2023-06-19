2023 YKS sınav soru yorumları... Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), bu hafta sonu tamamlandı. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru yöneltildi. YDT'de ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru soruldu. Hatırlanacağı gibi, ilk gün oturumunda da Temel Yeterlilik Testi (TYT) kapsamında adaylara sorular yöneltilmişti. Sınav oturumlarının tamamlanması ile gözler sosyal medyaya çevrildi. Zira sınava katılım gösteren adaylar, diğer adayların sınava dair görüşlerini sosyal medyadan öğrenebiliyor. Peki, sosyal medyadan öne çıkan YKS soru yorumları nedir? YKS kapsamında TYT, AYT, YDT sınavı zor muydu kolay mıydı? İşte, öne çıkan bazı YKS sınavı soru yorumları...