YKS heyecanı milyonlarca üniversite adayı için başlıyor. Hafta sonu gerçekleştirilecek sınav maratonunda öğrenciler üç farklı oturumda ter dökecek. ÖSYM tarafından belirlenen kurallar kapsamında adayların sınav saatinden önce salonlarda hazır bulunması gerekiyor. Bu nedenle sınav süreleri ve oturum saatleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki YKS 2026 ne zaman, yarın mı, TYT, AYT ve YDT kaç dakika sürecek? İşte YKS oturum süreleri...