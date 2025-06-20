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        Haberler Bilgi Gündem YKS sınavına girerken yasak olan eşyalar neler, hangi eşyalar sınava götürülemez? İşte ÖSYM TYT AYT sınavı yasak listesi

        YKS sınav salonuna girmesi yasak olan eşyalar nelerdir?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na sayılı günler kala, adayları yakından ilgilendiren sınav kuralları yeniden gündeme geldi. Sınav salonlarında güvenliği sağlamak amacıyla bazı eşyaların içeri sokulması kesin olarak yasak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM, gerekli sınav araçlarını adaylara kendisi temin edecek. Bu nedenle adayların sınav günü yanlarında ne götürebileceklerini önceden öğrenmeleri büyük önem taşıyor. İşte "YKS sınav salonuna girmesi yasak olan eşyalar nelerdir?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 09:31 Güncelleme: 20.06.2025 - 09:31
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        YKS’ye girecek adaylar için geri sayım sürerken, sınav günü yanlarında bulunduracakları eşyalar da merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav güvenliğini sağlamak için bazı kişisel eşyaların salona alınmasına izin vermiyor. Sınavla ilgili tüm gereçler ÖSYM tarafından karşılanırken, adayların bu kurallara uyması büyük önem taşıyor. Kurallara aykırı bir eşya ile gelen adaylar, sınav salonuna alınmayabiliyor. İşte ayrıntılar...

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        YKS SINAVINDA YASAK OLAN EŞYALAR

        ÖSYM, yayınladığı başvuru kılavuzunda sınav salonuna kesinlikle alınmayacak eşyaları şu şekilde listeliyor;

        Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

        - Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

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        HANGİ EŞYALAR YKS SINAVINA ALINMAZ?

        - Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

        - Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

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        - Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar,

        pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

        - Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

        - Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

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