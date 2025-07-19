"KADIN ADAYLARIN ERKEK ADAYLARA GÖRE SINAVA KATILIM ORANI DAHA YÜKSEK OLDU"

Ersoy, TYT'ye başvuran 2 milyon 560 bin 649 adaydan 2 milyon 351 bin 641'inin sınava katıldığına, 209 bin 8 adayın sınava girmediğine, AYT'ye başvuran 1 milyon 721 bin 57 adaydan 1 milyon 549 bin 940 adayın sınava katıldığına, 171 bin 117 adayın ise sınava girmediğine işaret etti.

YDT'de ise sınava başvuran 215 bin 451 adaydan 156 bin 40'ının sınava katıldığına, 59 bin 411 adayın sınava girmediğine dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:

"TYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 90,19'u, TYT’ye başvuran kadın adayların yüzde 93,26'sı, AYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 87,48'i, AYT'ye başvuran kadın adayların yüzde 92,12'si ve YDT'ye başvuran erkek adayların yüzde 66,11'i, YDT'ye başvuran kadın adayların yüzde 76,86'sı oturumlara katıldı. Tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranı daha yüksek oldu."