YKS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarından oluşan YKS 17 ve 18 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Hayal ettiği üniversiteye girebilmek için sınavda ter döken adaylar, gözünü YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, "2023 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" İşte YKS sonuç sorgulama ekranı...