YKS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu! (TYT, AYT, YDT) 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2025?

ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Üniversite tercih kılavuzunun da YKS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından duyurulması bekleniyor. Adaylar, belirlenen tarihler arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi (ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden tercihlerini yapabilecek.

Tercih süreci, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle bireysel olarak gerçekleştirilecek. ÖSYM, tercih işlemlerinin sorunsuz tamamlanması için adayların kılavuzu dikkatle incelemesini ve tercihlerini son güne bırakmamasını öneriyor.