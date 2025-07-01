YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 (AYT, YDT, TYT) YKS sonuç tarihi belli mi?

YKS sonuçları için ÖSYM’den tarih açıklaması geldi. YKS sonuçlarının erken açıklanmasına yönelik beklentiler de gündeme gelirken, ÖSYM sınav sonuçları için tarih verdi. Takvime göre 2025 YKS sonuçları bu yıl temmuz ortasında açıklanacak. İşte, YKS sonuç açıklanma tarihi