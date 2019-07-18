Üniversite taban puanları öğrenciler için büyük bir önem taşıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından bugün de YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık taban ve tavan puanlarını erişime açılan kılavuzdan öğrenebileceksiniz. Öte yandan ÖSYM YKS ve TYT birincilerinin sayılarını açıkladı. Buna göre; YKS'de TYT ile Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık'tan 1'er, Yabancı Dil'den ise 5 birinci çıktı.

YKS TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2019

ÖSYM, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tercih işlemleri ile ilgili yaptığı duyuru şöyle;

2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’ mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

TERCİH YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

2019-YKS adaylarına ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI SORGULAMA 2019

ÖSYM geçtiğimiz yılın taban ve tavan puanlarını yayınlamıştı. Aşağıdaki linklerden bu puanlara ulaşabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE PUANLARI ÖSYM 2019

Puan sorgulama işlemleri ise "YÖK Atlas" hizmetinde yer alıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversite tercihleri için birçok detaya ulaşabilirsiniz.

İŞTE ÜNİVERSİTELERİN TABAN VE TABAN PUANLARI- BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite taban ve tavan puanlarına buradan ulaşabilirsiniz.