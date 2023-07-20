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ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI AÇIKLANDI!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2023 yılı üniversite kontenjanlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özvar, "Kontenjan planlarımızda hem çağın gerekliliklerini hem de toplumsal ihtiyaçları bilhassa gözetiyoruz. Bu sene örgün öğretimde önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlenmiştir. Bu kontenjanların yaklaşık yüzde 21'i vakıf yükseköğretim kurumlarına ayrılmıştır. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur." ifadelerini kullandı.