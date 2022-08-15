YKS tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapılmaya başlandı. İyi bir üniversite kazanma hayaliyle sınava katılım sağlayan adaylar yerleştikleri bölümler hakkında komik paylaşımlar yaparken herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar da Twwitter üzerinden komik YKS tercih yorumlarında bulundu. İşte, 2022 en komik YKS tercih sonuçları yorumları...