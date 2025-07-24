YKS tercih tarihleri 2025: YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar tercihlerini yapabilmek için puan durumuna göre hareket edecek. YKS oturumları tamamlandıktan sonraki süreci, sonuçların açıklanması ve tercihler ile takip ediliyor. İşte YKS tercih sürecine dair detaylar