ÖSYM sınav takviminde YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi verdi. YKS sonuçları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sisteminden yayınlanacak. Öğrenciler heyecanla YKS sonuç ve tercih sonuçlarını araştırıyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 4 Ağustos 2021'de açıklanacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihlerinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.

ÖSYM, YKS sınavlarına dair merakla beklenen TYT AYT cevap anahtarını öğrencilerle paylaştı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada: "26 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 27 Haziran 2021 tarihinde saat 19.20’den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir." denildi.

YKS TYT AYT CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLA