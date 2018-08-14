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YKS tercihleri son gün! ÖSYM 2018 - YKS tercihleri ne zaman açıklanacak?

YKS tercihleri için bugün son gün! YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 7 Ağustos'ta başlayan YKS tercihleri 14 Ağustos'ta (bugün) sona eriyor. Tercihlerini yapan adaylar YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını, yerleştirmelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Ayrıntılar haberimizde  

14.08.2018 - 14:49 | Güncelleme:

YKS tercih süreci bugün bitiyor. Adaylar YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ed,iyor. İşte ÖSYM'nin YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre YKS yerleştirme süreci ve henüz tercihlerini tamamlayamamış adaylar için YKS tercih işlemi detayları.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN, NASIL AÇIKLANACAK?

ÖSYM tercih kılavuzunda YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair herhangi bir açıklama yer almıyor. ÖSYM bu konuyla ilgili bir açıklama yaptığında haberimizde olacak. Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

YKS TERCİH KILAVUZU

YKS tercih kılavuzu, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar YKS tercih kılavuzuna, tercih süreci içerisinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek.

2018 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN 

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIYOR?

Adaylar 2018-YKS tercihlerini, 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklar. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

YKS TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu program ların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2018 - AYT/YDT’ de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemli. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacak.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değil. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecek.

YKS TERCİH ROBOTU - YÖK ATLAS

YÖK, YKS tercih sürecinde adayların tercih işlemlerini kolaylaştırmak için Atlas tercih robotu yayımladı. Tercih robotunda 2018 YKS ile öğrenci alan lisans programlarının kontenjan bilgileri yer alıyor. Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN! (YÖK ATLAS)

2018-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak.

 

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