Üniversite taban puanları, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanması beklenilen YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. İyi bir üniversite hayaliyle sınava giren öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık üniveriste taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını araştırıyor. Tercih işlemi yapacak öğrencilerin gündeminde "2022 üniversite taban puanları açıklandı mı? sorusu yer alıyor. İşte, ÖSYM ile Üniveriste taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları