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Üniveriste taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite başarı sıralaması açıklandı mı?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrencinin gözü 2022 Üniversite taban puanlarına çevrildi. ÖSYM takvimine göre 20 Temmuz günü açıklanması beklenen TYT, AYT, YDT 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından heyecanla beklenen tercih işlemleri başlayacak. YKS tercih işlemlerinde 2 yıllık ve 4 yıllık önlisans/lisans bölümlerinin üniversite taban puanları ve kontenjanları belirleyici olacak. İşte, 2022 üniversite kontenjanları ve 2 yıllık/4 yıllık üniversite taban puanları hakkında merak edilenler...

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  • YKS Üniveriste taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu? ÖSYM ile 2022 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?

    Üniversite taban puanları, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanması beklenilen YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. İyi bir üniversite hayaliyle sınava giren öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık üniveriste taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını araştırıyor. Tercih işlemi yapacak öğrencilerin gündeminde "2022 üniversite taban puanları açıklandı mı? sorusu yer alıyor. İşte, ÖSYM ile Üniveriste taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
  • YKS Üniveriste taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu? ÖSYM ile 2022 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?

    YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziranda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.

    2022 YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • YKS Üniveriste taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu? ÖSYM ile 2022 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?

    ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2022 YKS sonuçları 18 Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanmsıyla birlikte üniversite taban puanları gündeme geldi. 2022 YKS Üniveriste taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları  ÖSYM sistemi üzerinden sorgulanabilir.

    2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2021 İÇİN TIKLAYINIZ
  • YKS Üniveriste taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu? ÖSYM ile 2022 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?

    YKS 4 YILLIK BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

    ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre 20 Temmuz günü açıklanması beklenilen YKS sonuçları 18 Temmuz günü açıklandı. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan dağılımı

    2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • YKS Üniveriste taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu? ÖSYM ile 2022 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?

    YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

    Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor. 2022 YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak.
  • YKS Üniveriste taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu? ÖSYM ile 2022 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?

    Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

    Adaylar, erişime açılacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

     

    Adaylar, erişime açılacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

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