YKS ve LGS öncesi son dönemeçte eksikleri böyle kapatın

Ankara Üniversitesi (AÜ) Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Yalçın ve AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Pişkin, üniversite ve liselere giriş sınavlarına girecek adaylar ile ailelerine önerilerde bulundu.

Prof. Dr. Pişkin, iki sınav için de sayılı günler kaldığını anımsatarak, "Artık yeterince çalıştılar, hazırlandılar. Bundan sonra baştan sona bildikleri konulara değil, daha çok eksik kalan yerlere, yeterince emin olamadıkları bölümlere, tam hakim olamadıkları konu ve derslere odaklanmalarını öneririm. O yüzden de yanlış analizi çok önemli" açıklamasını yaptı.

REKLAM

Konu eksiği varken sürekli testler çözen öğrencilerin, söz konusu eksikliği kapatamayacağını ve bunu gidermeye yönelik çalışmalar yapmaları gerektiğini dile getiren Pişkin, "Bütün konuları tamamlamış öğrencilerin ise bol miktarda test çözmeleri ve yanlış analizi yapmalarını, eksik olduğu yerleri gidermelerini öneririm" dedi.

Pişkin, sınav esnasında zaman yönetiminin de önemine değinerek, öğrencilerin zorlandıkları sorularda takılı kalıp vakit harcamamasını ve sorularla "didişmemesini" önerdi.

Stresin sınav performansını belirleyen faktörlerden biri olduğunu vurgulayan Pişkin, stresle mücadelede iyi hazırlık yapmanın ve kaygının tetiklediği olumsuz düşüncelerden uzaklaşmanın önemine işaret etti.

Prof. Dr. Metin Pişkin, şu bilgileri paylaştı: "Burada önerdiğimiz tekniklerden birine 5-4-3 tekniği diyoruz. Beş ne demek? Etrafındaki 5 şeyi gör o anda. Mesela şu anda sizi, zemini, duvarı görüyorum, orada bir bina var. 4 temas noktasını hissetsin, oturuyorum, sıraya değiyorum, kolum masaya değiyor. Sonra 3 farklı ses duysun, örneğin masanın gıcırtısı, dışarıda bir kuş sesi veya bir arabanın korna sesi geliyor. Sonra da derin bir nefes almak gerek sınav anında.

Kaygı geleceğe odaklanmaktır, oysa şu anda sorularla ilgilenmeniz lazım. Oradaki 5 şeyi görmesi, 4 temas noktasını hissetmesi, 3 sesi duymaya odaklanması ve derin nefes alması onu buraya getirebilir. 15-20 saniye harcayabilirler belki ama burada amaç, beyni gelecekte kötü şeyler olacağına ilişkin düşüncelerden şu ana getirmek."

REKLAM

"Arkadaş buluşmalarını erteleyebilirler"

Prof. Dr. Pişkin, sınavdan önce iyi uyku ve iyi beslenmenin de öğrencilerin performansı için kritik olduğunu anlattı.

Rutinin bozulmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Metin Pişkin, "Özellikle sınav sabahı, kahvaltıda daha önce yemediği şeyleri yemesi gerçekten riskli çünkü mide alışmamış olabilir. Hafif, aç bırakmayacak ama tıka basa olup yorgunluk getirmeyecek şeyler tüketilmeli" dedi.

Pişkin, sınav hazırlığının oldukça yorucu bir süreç olduğunun altını çizerek, "Öğrencilere önerim, pes etmesinler ve mücadele etsinler. Acı çekmeden başarı gelmiyor. Sosyal medyaya çok takılmasınlar, dizi izlemesinler. Arkadaş buluşmalarını erteleyebilirler, bu önemli. Anne babaların olumlu geri bildirim vermesi de çok önemli" diye konuştu.

Velilerin olumsuz eleştiri, baskı ve öğrenciyi başkalarıyla kıyaslamaktan kaçınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Metin Pişkin, "Ev ortamının da sakin olmasında fayda var. Gelişler, gidişler, misafir ağırlamalarını olabildiği kadar azaltmak önemli. Gürültülü ev ortamı çocuğun dikkatini dağıtabilir." bilgisini verdi.

REKLAM

"KAYGILANDIKLARI ZAMAN VÜCUTLARINI GEVŞETMEYİ ÖĞRENEBİLİRLER"

AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Yalçın da, öğrencilerin YKS ve LGS hazırlığında son dönemeçte olduklarını belirterek, bu aşamada konu eksiklerinin hızlıca tamamlanmasını önerdi.

Yalçın, "Özellikle denemelerde doğru yapmış oldukları soruları incelemeleri, bir yandan da hata analizi yapmaları önemli. Denemelerde nerelerde hata yapıyorlar, bu hatalar konu eksikliğinden mi yoksa dikkatsizlikten mi kaynaklanıyor? Yapamadıkları, boş bıraktıkları veya yanlış yaptıkları soruları inceleyerek hatalarını tespit etmeleri ve o hatalara özgü olarak spesifik çözümler üretmeleri önemlidir" ifadelerini kullandı.

Belirli düzeyde sınav kaygısı yaşamanın doğal olduğunu dile getiren Yalçın, sınav anında yaşanan kaygıyı kontrol etmenin önemine vurgu yaptı.

Kaygı nedeniyle vücudun belirli bölgelerinde kasılma ve gerilmelerin görülebildiğini söyleyen Yalçın, "Sınav öncesinde, örneğin bugünlerden sınava kadar olan zaman diliminde öğrenciler vücutlarını dinlesinler, kaygılandıkları zaman vücutlarının hangi bölgelerini geriyorlar, kasıyorlar, onları gevşetmeyi öğrenebilirler. Çeşitli rahatlama teknikleri, derin nefes alıp verme teknikleri var, onları öğrenebilirler. Hem sınav öncesinde hazırlık yaparken hem de sınav sırasında soruları çözerken bu teknikleri uygulayabilir öğrenciler" açıklamasında bulundu.

"BUGÜNLERDEN BAŞLAYARAK BİR UYKU RUTİNİ OLUŞTURSUNLAR"

Prof. Dr. İlhan Yalçın, zamanı yönetmenin de en az kaygıyı yönetmek kadar gerekli olduğunu ifade ederek, hazırlık sürecinde deneme sınavlarının gerçek sınav ortamındaymış gibi çözülmesinin, zamanı kullanabilmek adına iyi bir antrenman olacağını kaydetti.

Uyku ve beslenme düzeninin de önemine değinen Yalçın, "Bugünlerden başlayarak bir uyku rutini oluştursunlar. Belirli saatte yatmaları, belirli saatte kalkmaları gerekiyor. Sınav sabahına uykularını almış şekilde, dinç bir zihinle uyanmaları, onun da hazırlığını şimdiden yapmaları gerekiyor. Dolayısıyla uyku ve beslenme rutini çok önemli" dedi.

Prof. Dr. Yalçın, öğrencilerin büyük emek sarf ettikleri hazırlık sürecinde artık sona yaklaştıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu emeğin ürünlerini almalarını önemsiyoruz öğrencilerin, dolayısıyla bu süreçte yapmış olduklarını, kendilerini bu aşamaya kadar getiren olumlu bütün stratejileri uygulamaya devam etsinler. Belki yoruldular ama son aşamaya gelindi artık. Şu ana kadar vermiş oldukları emeklerin ürünlerini alma kısmına geldik. Çıkmış olan soruları mutlaka incelesinler, gözden geçirsinler. Daha önce sorulan sorular, mutlaka bir fikir verecektir öğrencilerimize. Denemeleri çözsünler, bir yandan da çıkmış sorulara bakarak fikir edinmeleri iyi olacaktır."