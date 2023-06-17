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YKS'ye yasak olan eşyalar: 2023 YKS'ye girerken oje, piercing, toka, küpe yasak mı?

YKS için nefesler tutulmuş durumda. İki oturumda düzenlenecek üniversite sınavı 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava artık saatler kala adaylara YSK'ye girerken yasak olan eşyalara ilişkin bir dizi uyarı yapıldı. İşte, "2023 YKS'ye girerken para, toka, küpe ve oje yasak mı?" sorularının yanıtları...

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  • YKS yasak olan eşyalar: ÖSYM uyardı! 2023 YKS'ye girerken oje, para, piercing, toka, küpe, akbil yasak mı olacak?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bilindiği üzere; YKS'ye girerken bazı eşyalarla katılım sağlanılamıyor. ÖSYM, YKS'ye girerken yasak olan eşyaları açıkladı. Peki, YKS sınavına girerken hangi eşyalar yasak? İşte, detaylar...
  • YKS yasak olan eşyalar: ÖSYM uyardı! 2023 YKS'ye girerken oje, para, piercing, toka, küpe, akbil yasak mı olacak?

    YKS'YE GİRERKEN TOKA, KÜPE, PARA, PİERCİNG YASAK MI?

    Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına; 

    Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; 
  • YKS yasak olan eşyalar: ÖSYM uyardı! 2023 YKS'ye girerken oje, para, piercing, toka, küpe, akbil yasak mı olacak?

    YKS'DE YASAK OLAN EŞYALAR

    Anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, 
  • YKS yasak olan eşyalar: ÖSYM uyardı! 2023 YKS'ye girerken oje, para, piercing, toka, küpe, akbil yasak mı olacak?

    Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla, 
  • YKS yasak olan eşyalar: ÖSYM uyardı! 2023 YKS'ye girerken oje, para, piercing, toka, küpe, akbil yasak mı olacak?

    Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.
  • YKS yasak olan eşyalar: ÖSYM uyardı! 2023 YKS'ye girerken oje, para, piercing, toka, küpe, akbil yasak mı olacak?

    Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, bu kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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