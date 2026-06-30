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        Haberler Gündem 3. Sayfa YKS'ye giderken kazada yaralanan diğer genç de hayatını kaybetti!

        YKS'ye giderken kazada yaralanan diğer genç de hayatını kaybetti!

        Gaziantep'te YKS'nin ilk oturumuna yetişmek isterken, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Fatih İnal'ın ardından ağır yaranan 19 yaşındaki Ahmet İnal da hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 09:31 Güncelleme:
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        YKS yolundaki kazada bir acı haber daha!
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        Gaziantep'in Karkamış ilçesinde YKS'nin ilk oturumuna yetişmek isterken, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Fatih İnal'ın ardından ağır yaranan 19 yaşındaki Ahmet İnal da 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        İHA'nın haberine göre kaza, 20 Haziran günü sabah saatlerinde kırsal Soylu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih İnal (19) yönetimindeki otomobil, kavşakta Ahmet A. idaresindeki TIR'la çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan ve YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna katılmak üzere Nizip ilçesine gittikleri öğrenilen akraba iki genç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Fatih İnal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki Ahmet İnal da 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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