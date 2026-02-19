Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yoğun yağış sebep oldu! Heyelan riskinde 10 eve tahliye! | Son dakika haberleri

        Yoğun yağış sebep oldu! Heyelan riskinde 10 eve tahliye!

        Manisa'da yoğun yağış nedeniyle heyelan riski ortaya çıktı. Gölmarmara ilçesinde yaşanan olayda çatlakların meydana geldiği 10 ev tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 13:53 Güncelleme: 19.02.2026 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Heyelan riskinde 10 eve tahliye!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde heyelan riski nedeniyle 10 ev tahliye edildi.

        AA'da yer alan habere göre kırsal Ozanca Mahallesi'nde etkili olan yağışlar sonrası toprak kayması yaşandı, bazı evlerde çatlaklar oluştu, yollarda çökmeler meydana geldi.

        Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve belediye ekipleri sevk edildi.

        İncelemelerin ardından bölgede heyelan riski taşıyan 10 evin tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verildi.

        REKLAM

        Tahliye edilen mahalle sakinleri güvenli evlere yerleştirildi.

        Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Başaracağız, hedefimize ulaşacağız

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye konusunda Erdoğan, "Başaracağız, hedefimize ulaşacağız" dedi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor gözaltına alındı
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak