YÖK Başkanı Saraç: Liyakat ve ehliyeti öne çıkaracak yeni kararlar alınacak 0:00 / 0:00

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu" sayesinde, Türk yükseköğretim sisteminde yer almak isteyen, doktorasını başarıyla tamamlamış Türk veya yabancı uyruklu kişiler ile stratejik hedefleri doğrultusunda öğretim üyesi arayan üniversitelerin bir araya geleceğini bildirdi.

YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu, Saraç ve YÖK Genel Kurul üyelerinin katılımıyla tanıtıldı. YÖK'te düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Saraç, platformun geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YÖK Anadolu Projesi'nin tanıtım toplantısı sırasında ilk defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandığını anımsattı.

Çalışmanın doktoralı insan kaynağının Türk yükseköğretim sisteminde daha şeffaf ve liyakat odaklı istihdamına imkan sağlayacağının altını çizen Saraç, şöyle devam etti: "Yeni YÖK'ün bir hizmeti olan YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu sayesinde, Türk yükseköğretim sisteminde yer almak isteyen, doktorasını başarıyla tamamlamış Türk veya yabancı uyruklu kişiler ile stratejik hedefleri doğrultusunda öğretim üyesi arayan üniversiteler bir araya gelecektir. Böylece Türk yükseköğretim sisteminde doktoralı insan kaynağı ihtiyacının karşılanması sürecine katkı sağlanacak ve öğretim üyeliği istihdamı sürecinin daha şeffaf, nitelik, liyakat ve ehliyet esaslı olarak yürütülmesi mümkün olacaktır."

Yükseköğretimde ilk defa uygulanacak bu yöntemle üniversite akademik personel istihdamına yeni bir vizyon kazandırılacağını belirten Saraç, projenin kurgusu itibarıyla Türkiye'de ve uluslararası düzeyde bir ilk olma özelliğine sahip olduğunu vurguladı.

Projenin doktoralı öğretim üyesi adayı ile nitelikli öğretim üyesine ihtiyaç duyan üniversiteler olmak üzere iki ayağı olduğuna işaret eden Saraç, akademisyen adayı tarafına ilişkin, "Bu platforma doktora eğitimlerini başarı ile tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı uyruklular giriş yapabilecekler. Doktoralı öğretim üyesi adayları belirlenen elektronik adresten (https://kariyer.yok.gov.tr) veya e-Devlet kapısından e-Devlet şifreleri ile platforma girebilecekler." bilgisini verdi.

Üniversiteler tarafından girilen çağrı veya ilanları görebilmek için doktora mezunu olmak gerektiğine dikkati çeken Saraç, sürecin işleyişine ilişkin şunları söyledi: "Doktora mezunu adaylar, uygulama üzerinden kendilerine ait öz geçmiş bilgilerini doldurarak sisteme dahil olabilecekleri gibi YÖKSİS üzerinde bulunan öz geçmiş ve/veya denklik bilgilerini de sisteme aktarabileceklerdir. Daha sonra bu adaylar, öz geçmiş ekranlarında bulunan ve yetkinlik alanlarını tanımlayan ÜAK (akademik) temel alan, bilim alanı ve anahtar kelime seçimlerine uygun olarak kendi akademik bilgilerini girecekler. Son olarak da doktoralı öğretim üyesi adayları sisteme kayıt olduktan sonra üniversiteler tarafından sisteme girilen çağrı ve ilanları görebilecekler ve ilgilendikleri çağrı için ilgili üniversiteye diledikleri takdirde niyet mektubu gönderebilecekler. Yabancı uyruklu üstün nitelikteki, doktoralı akademisyen adayları da bu sistem aracılığı ile üniversitelerimize belirlenen elektronik adresten (https://career.yok.gov.tr) başvuru yapabilecekler."

Saraç, platforma girip üye olan yabancı uyruklu adayların akademik alan, bilim alanı ve anahtar kelimeler seçimi ile kendilerinin yetkinlik alanlarını platforma tanıtacaklarını, ayrıca isterlerse Türkiye'de akademik kariyer yapmak istedikleri il tercihini de işaretleyebileceklerini ve niyet mektubu gönderebileceklerini bildirdi.

Platformun üniversiteler tarafına ilişkin olarak da Saraç, "Bu platform, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinde bulunan 'YÖK Kariyer' modülünde yer almakta olup, üniversitelerimize ihtiyaçları olan doktoralı öğretim üyeleri için çağrıda bulunmalarına veya ilanlarını paylaşmalarına da imkan tanıyacaktır. Bunun için yükseköğretim kurumları öncelikle ihtiyaç duydukları öğretim elemanlarının temel alan bilgilerini platforma kaydedecekler." ifadelerini kullandı.

İlan kısmında ise yükseköğretim kurumları tarafından Resmi Gazete'de yayınlanmak üzere gönderilen öğretim üyesi ilanlarının üniversite tarafından sisteme girilmiş bir örneği bulunacağını aktaran Saraç, bununla da akademik ilanların kolay bir şekilde takibinin sağlanacağına işaret etti.

"AKADEMİDEKİ ATAMALARA İLİKİLERİN ŞİKAYETLERİN FARKINDAYIZ"

Üniversitelerin çıktıkları çağrı ile ilgilenip niyet mektubu gönderen kişileri, çağrı ve ilanlarına dair bu bilgileri ekranlarında görüntüleyebileceklerini vurgulayan Saraç, şunları kaydetti: "İlk aşamada bu platform, devlet üniversitelerimiz için aktif hale getirilecek olup, bilahare vakıf üniversitelerimizin de hizmetine sunulacak. Yükseköğretim tarihinde bir ilk olan bu platform, doktorasını tamamlamış akademisyen, araştırmacı ve bilim insanlarının Türk yükseköğretim sisteminde daha şeffaf ve liyakat odaklı istihdamının gerçekleşmesine hizmet edecektir. Yeni YÖK olarak, kaliteyi, şeffaflığı ve liyakati önceleyerek yeni ve yenilikçi çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Akademideki atamalara ilişkin şikayetlerin farkındayız ama bu şikayetlerin ancak şeffaflık ve liyakati önceleyerek çözülebileceğini, önümüzdeki günlerde liyakat ve ehliyeti öne çıkaracak yeni kararlar alınacağını da ifade etmek isteriz."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Saraç, projenin ne zaman başlayacağına ilişkin soru üzerine, bugün itibarıyla doktorasını bitiren adayların bilgilerini sisteme yükleyebileceklerini söyledi.

Saraç, YÖK'ün sistemin neresinde olacağına ilişkin soruya, YÖK'ün sistemin gözetimi ve gelişiminden bütünüyle haberdar olacak şekilde kendi pozisyonunu belirlediği, sistemin her yerinde olacağı karşılığını verdi.

Platformun liyakat sorununa bir çözüm olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Saraç, şu yanıtı verdi: "Akademide son günlerde yapılan atamalarda liyakat ve ehliyetin gözetilmediği, bu hususun da toplumsal vicdanı rahatsız ettiği yönünde çok yoğun ve dikkate alınması gereken şikayetler var. Bu tabii ki projeyle alınacak bir iki kararla düzeltilecek bir husus değil tek başına. Bir kültür meselesi. Bu kültürün yerleşmesi, yani liyakat ve ehliyetin yerleşmesi için de o süreçlerin kolaylaştırılması, arızi durumların sisteme sirayet etmesine engel olunması da icap ediyor. Bu yönde atılan çok önemli bir adım.

Gençlerimiz, liyakatli olduklarını ifade edip, kendilerinin ehliyetlerine ve liyakatlerine uygun bir tarzda bir sistem içerisinde üniversitelere intikal edemedikleri hususunu dile getiriyorlar ve bunların kamuoyuna yansıyan örnekleri de gerçekten de bizim ciddiye almamız gereken örnekler. Bu bağlamda biz üniversitelerimizde doktorasını bitiren üniversite öğretim üyesi adaylarımızı, ince bir mühendislikle belirlenen bir sistem dahilinde birleştireceğiz. Ama bunun ötesinde yeni YÖK olarak önümüzdeki haftalarda bu ilanlara yönelik yeni kararlar alacağımızı da ben burada ifade etmek isterim. Özellikle Türkiye'de tek bir kişinin ihtisas yaptığı bir alana özgü özel şart konularak ilana çıkılması ne akademinin ne vatandaşlarımızın vicdanında kabul görecek bir husus değil. Ben bu kadarını ifade edeyim, bununla da ilgili önümüzdeki haftalarda bazı kararlar alacağız."

"ÇOK BASİT, SADE BİR İKİ KARAR ALACAĞIZ"

Saraç, alınacak kararlara ilişkin detayların sorulması üzerine şu bilgileri aktardı: "Bununla ilgili çok basit, sade bir iki karar alacağız, genel geçer düzenleme yapacağız. Çünkü bu kabul edilemez. Diğer taraftan sadece vicdanları yaralamasının ötesinde akademik gelişime daimi tekamülü de yani kaliteyi de engelleyici bir bariyer olarak çıkıyor önümüze. Neresinden bakarsak bakalım, bu hususun, bu kötü gidişin engellenmesi lazım. Tabii biz isteriz ki üniversitelerimiz kendilerine devrettiğimiz bu yetkiler çerçevesinde bunu üniversite bazında çözümlesinler. Fakat bu olmadığı takdirde Yükseköğretim Kurulunun da anayasadan kaynaklanan bazı yetkileri çerçevesinde bu konuya müdahale etmesi görev tanımına dahil oluyor. Bundan dolayı önümüzdeki haftalarda, çok kısa bir süre içerisinde çok basit, yalın bazı kararlar alacağız ve bunları tamim edeceğiz."

Projenin komplike ve karmaşık olmadığını belirten Saraç, basit, sade, yalın ve hemen sonuç üretecek şekilde kurgulandığını söyledi.

Saraç'ın konuşmasının ardından platformun tanıtım videosu gösterildi.