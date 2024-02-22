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        Haberler Gündem YÖK bursu ne kadar, kaç TL oldu? 100-2000 YÖK doktora bursu nedir, nasıl başvurulur, şartları nelerdir?

        YÖK bursuna zam geldi! 2024 YÖK doktora bursu ne kadar oldu?

        100-2000 YÖK doktora bursu hakkında araştırmalar sürüyor. Yeni yılla beraber birçok ücrete zam yapıldı dolayısıyla YÖK doktora bursunda da artışa gidildi. Peki, 2024 yılı YÖK Doktora Bursu ve YÖK Lisans Destek Bursu güncel tutarları ne kadar oldu? Sizler için güncel ödeme miktarlarını derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 16:11 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:11
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        Yükseköğretim Kurulu tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerine sağlanan YÖK Doktora Bursu ve YÖK Lisans Destek Bursuna zam yapıldı. 2 bin 500 ile 7 bin 500 TL arasında değişen bursta, yeni yıl zamlarının gelmesiyle artırıldı. Peki, 2024 YÖK bursları ne kadar oldu? İşte konu hakkında merak edilenler...

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        100/2000 YÖK DOKTORA BURSU NEDİR?

        "100/2000 YÖK Doktora Bursu", öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK tarafından destekleniyor.

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        YÖK BURSU NE KADAR OLDU 2024?

        Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, "100/2000 YÖK Doktora Bursu" bir işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 liradan 12 bin liraya, çalışanlar için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi.

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        YÖK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

        Yükseköğretim Kurulu bursu için başvurular https://yoksis.yok.gov.tr/burslar adresi üzerinden alınıyor.

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        YÖK BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        * T.C. vatandaşı olmak.

        * ÖSYM Başkanlığınca yapılan üniversiteye giriş sınavı sonucunda, YÖK tarafından belirlenecek Devlet yükseköğretim kurumlarındaki lisans programlarına yerleştirmede kullanılan başarı sırasına göre ilk üç sırada yerleşmiş olmak.

        * Öğrencinin yerleştiği lisans programının, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer alması.

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        * Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak.Sınavın yapıldığı yıl, YÖK tarafından belirlenen alanlardan birine * ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak.

        * 5. maddenin yedinci fıkrası uyarınca burs hakkını kaybetmemiş olmak.

        * Daha önce program kapsamında desteklenmemiş olmak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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