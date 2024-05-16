Kıyafet ve aksesuarlarda olduğu gibi tırnaklarda da trendlerin gelip geçici olduğunu inkar edemeyiz. Zira geçtiğimiz senelerde sıkça karşımıza çıkan rengarenk ve desen desen protez tırnakların aksine bu yıl tırnak sağlığı ön planda.

TikTok ve Instagram gibi sosyal medya içeriklerine bakılırsa, tırnak meraklıları son zamanlarda daha doğal bir görünüm tercih ediyor. Minimalist tırnak süslemeleri, kısa tırnaklar, ‘ojesiz gibi görünen ojeli eller’ daha sofistike ve zarif bir görünümün önünü açıyor.

Bu trend için tırnakları ‘minimum ürünle bakımlı göstermenin hızlı yolları’ olarak özetlemek mümkün. Yani protez ve jel tırnaklardan vazgeçmek ve doğal tırnakları kucaklamanın tam zamanı.

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Tıpkı aşırı işlem görmüş saçların ısıya ve kimyasallara ara vermeye ihtiyacı olduğu gibi, tırnakların da ara vermeye ihtiyacı var. Üstelik daha daha kısa tırnak daha ‘az kırılma’ demek. Ayrıca daha uzun tırnakların altlarında kalıntı ve bakteri barındırma olasılığının daha yüksek olduğu konusunda uyarıda bulunuluyor. O zaman bahar ve yaz aylarının tırnak trendlerine göz atıyoruz.

ŞEFFAF FRANSIZ MANİKÜRÜ Klasik bir Fransız manikürü mevsim ne olursa olsun vazgeçilmez ancak bu yaz zamansız tasarım daha da şeffaflaşıyor. Tırnak uzmanları keskin beyaz uçlar ile keskin kontrast oluşturmak yerine daha yumuşak bir geçiş oluşturuyor. Yani tırnak uçları için mat beyazlar yerine daha doğal tonlar tercih ediliyor.

YOK GİBİ GÖRÜNEN ŞEFFAF OJELER Bakımlı ve tek katlı şeffaf bir ojenin elleri oldukça zarif göstermesi inkar edilemez… Örneğin Sex and the City'de Carrie Bradshaw’a hayat veren Sarah Jessica Parker, bakımlı ellerini koyu renkli ojelerle örtmüyor. Carey Mulligan gibi ünlü oyuncular, Stella McCartney gibi moda yüzleri ve başta Galler Prensesi Catherine olmak üzere birçok kraliyet ailesi üyesi de aynı şekilde doğal tırnaklardan yana… Buradan yola çıkarak ‘çıplak tırnaklar’ın moda olduğunu söyleyebiliriz. Kare ve badem şekilli tırnakların üzerine sürülen, yok gibi duran fakat elleri bakımlı ve sağlıklı gösteren pembe-beyaz ojeler bu yaz sıklıkla karşımıza çıkabilir. REKLAM

METALİK VE TEN RENGİ BİR ARADA Hem ten rengi tonlarını hem de metalik renkleri seviyorsanız, bu ikisini birleştirmek yazın en büyük trendlerinden biri olacak. Nude tonlarındaki ojenin üzerine sürülen metalik renklerdeki ikinci kat, tırnaklara ışıltı katacaktır.

CAM TIRNAKLAR Makyaj sanatçısı Pat McGrath, Maison Margiela İlkbahar-Yaz 2024 Haute Couture defilesinde modellere 'porselen makyaj' uygulamıştı. McGrath'in modelleri 'cam bebekler'e dönüştürmesinden sonra cam tırnaklar da trend haline geldi. Tırnak rengini kapamayan jel benzeri ojeler, sezonun modern estetiği için parlak ve doğal bir bitiş sunuyor.