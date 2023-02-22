Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler nedeniyle ÖSYM sınavlarının tarihleri ile ilgili birtakım değişiliklere gidildi. Konuyla ilgili son olarak YÖKDİL'in sınav tarihinin değiştiği duyuruldu. İşte, 2023 YÖKDİL'in yeni sınav tarihi...