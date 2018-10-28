Yükseköğretim Kurulu ( YÖK), gelecek senenin kontenjanlarını belirlemek için öğrencilerle anket yapıyor.

İHA'nın haberine göre; YÖK tarafından geçen sene ilk kez barajı geçmiş olmakla birlikte tercihte bulunmayan üniversite adaylarının ÖSYS-2017 tercih süreci ile ilgili görüş ve eğilimlerini belirlemek amacıyla 20 bini aşkın aday üzerinde bir anket yapılmış ve bu anket sonuçları önlisans programlarının kontenjan planlamasında dikkate alınmıştı. Bu anket sonuçlarının dikkate alınmasıyla önlisans programlarının ve genel olarak yükseköğretim programlarının doluluk oranları geçen yıla göre büyük oranda arttı. Araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı başarılı planlama sonucu önlisans programlarında boş kalan kontenjanlarda geçen yıla göre bu yıl önemli bir azalma görüldü. Adayların beklenti ve taleplerini dikkate alan, görüşlerine değer veren bir yaklaşımla yapılan bu yılki anket ise 27 Ekim'de yapılmaya başlandı.

ÖĞRENCİLERİN TERCİH EĞİLİMİ KONUSUNDA DETAYLI SORULAR YER ALDI

Bu yıl yapılan ankette adayların tercihlerinde lisans ve önlisans programlarına yönelik eğilimleri, üniversite ve program tercihlerini belirleyen faktörler, önümüzdeki sene tercih kullanırken devlet, vakıf ve KKTC üniversitelerine yönelik düşünceleri, adayların hangi programların artmasını istedikleri, sıralama barajlarını geçtikleri halde mühendislik, öğretmenlik, tıp, hukuk, mimarlık programlarını niye tercih etmedikleri gibi sorular soruldu. Ankette verilen cevapların değerlendirilmesi neticesinde elde edilen verilerden önümüzdeki sene kontenjanların belirlenmesinde yararlanılacak.

ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ ÖNEMSENECEK

YÖK, daha rasyonel planlamalar yapabilmek için yükseköğretim kurumlarının en önemli paydaşı olan öğrencilerden gelen görüşlere ve önerilere özellikle dikkat edecek. Böylece adaylar ve öğrenciler gelecek yıl yapılacak sınavla ilgili karar alma süreçlerinde ve kontenjanlarla ilgili kararlarda yer alma fırsatı elde etmiş olacak. YÖK, bundan sonraki bazı düzenleyici işlemlerde ve karar alma süreçlerinde yine öğrenci görüşlerini almaya devam etmeyi planlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ