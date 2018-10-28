SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
YÖK
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

YÖK’ün tercih anketi kontenjanların belirlenmesinde rol oynayacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), gelecek senenin kontenjanlarını belirlemek için öğrencilerle anket yapıyor

28.10.2018 - 16:21 | Güncelleme: İHA

Yükseköğretim Kurulu ( YÖK), gelecek senenin kontenjanlarını belirlemek için öğrencilerle anket yapıyor.

İHA'nın haberine göre; YÖK tarafından geçen sene ilk kez barajı geçmiş olmakla birlikte tercihte bulunmayan üniversite adaylarının ÖSYS-2017 tercih süreci ile ilgili görüş ve eğilimlerini belirlemek amacıyla 20 bini aşkın aday üzerinde bir anket yapılmış ve bu anket sonuçları önlisans programlarının kontenjan planlamasında dikkate alınmıştı. Bu anket sonuçlarının dikkate alınmasıyla önlisans programlarının ve genel olarak yükseköğretim programlarının doluluk oranları geçen yıla göre büyük oranda arttı. Araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı başarılı planlama sonucu önlisans programlarında boş kalan kontenjanlarda geçen yıla göre bu yıl önemli bir azalma görüldü. Adayların beklenti ve taleplerini dikkate alan, görüşlerine değer veren bir yaklaşımla yapılan bu yılki anket ise 27 Ekim'de yapılmaya başlandı.

ÖĞRENCİLERİN TERCİH EĞİLİMİ KONUSUNDA DETAYLI SORULAR YER ALDI

Bu yıl yapılan ankette adayların tercihlerinde lisans ve önlisans programlarına yönelik eğilimleri, üniversite ve program tercihlerini belirleyen faktörler, önümüzdeki sene tercih kullanırken devlet, vakıf ve KKTC üniversitelerine yönelik düşünceleri, adayların hangi programların artmasını istedikleri, sıralama barajlarını geçtikleri halde mühendislik, öğretmenlik, tıp, hukuk, mimarlık programlarını niye tercih etmedikleri gibi sorular soruldu. Ankette verilen cevapların değerlendirilmesi neticesinde elde edilen verilerden önümüzdeki sene kontenjanların belirlenmesinde yararlanılacak.

ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ ÖNEMSENECEK

YÖK, daha rasyonel planlamalar yapabilmek için yükseköğretim kurumlarının en önemli paydaşı olan öğrencilerden gelen görüşlere ve önerilere özellikle dikkat edecek. Böylece adaylar ve öğrenciler gelecek yıl yapılacak sınavla ilgili karar alma süreçlerinde ve kontenjanlarla ilgili kararlarda yer alma fırsatı elde etmiş olacak. YÖK, bundan sonraki bazı düzenleyici işlemlerde ve karar alma süreçlerinde yine öğrenci görüşlerini almaya devam etmeyi planlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X