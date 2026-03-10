Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Yolcu treninin çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Yolcu treninin çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Kütahya'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı Rahime Kalkan, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Yolcu treninin çarptığı kadın öldü

        Kütahya’da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı Rahime Kalkan (55), yaşamını yitirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Bahçelievler Mahallesi Çeçen Sokak’ta bulunan hemzemin geçitten geçmeye çalışan Rahime Kalkan’a yolcu treni çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Rahime Kalkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından Kalkan’ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

