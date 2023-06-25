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Yolda bulunan karga, kuaför salonunun maskotu oldu: Müşteriler bahşiş bile veriyor

Yaklaşık 35 yıldır kuaförlük mesleğini sürdüren aynı zamanda Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı olan Veysel Doğan, 3 gün önce gittiği bankanın önünde sıra beklerken yolda bitkin düşen yavru bir karga buldu. Uçamadığını fark ettiği ve “Maviş” adını verdiği kargayı görmezden gelemeyen Doğan, onu dükkanına alarak, beslemeye başladı. Tıraş olmaya gelen müşterilerin de tebessümle karşıladığı ve bahşiş verdiği Maviş ile kuaförün dostluğu görenleri şaşkına çeviriyor

Yolda bulunan karga, kuaför salonunun maskotu oldu: Müşteriler bahşiş bile veriyor
İHA

Elazığ’da kuaför olan Veysel Doğan'ın yavruyken yolda bulduğu karga, adeta dükkanın maskotu oldu. Doğan’ın elleri ile beslediği kargayı görenler şaşkınlık yaşarken, omuzuna konduğu bazı müşteriler ise kargaya bahşiş veriyor.


Elazığ’da bir kuaför dükkanındaki yavru karga görenleri şaşkına çeviriyor. Yaklaşık 35 yıldır kuaförlük mesleğini sürdüren aynı zamanda Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı olan Veysel Doğan, 3 gün önce gittiği bankanın önünde sıra beklerken yolda bitkin düşen yavru bir karga buldu. Uçamadığını fark ettiği ve “Maviş” adını verdiği kargayı görmezden gelemeyen Doğan, onu dükkanına alarak, beslemeye başladı. Tıraş olmaya gelen müşterilerin de tebessümle karşıladığı ve bahşiş verdiği Maviş ile kuaförün dostluğu görenleri şaşkına çeviriyor.

Yavru karga ile tanışma serüvenini anlatarak, müşterilerin tepkilerine değinen Veysel Doğan, "Birkaç gündür dükkanımda besliyorum. Bu karganın bir özelliği, insanlara en yakın olan bir türmüş. Gözleri de mavi olduğu için ismini ‘maviş’ koyduk. Birkaç gündür dükkanda besliyoruz. Bunu beslemek de biraz güç. İlk başlarda bunu mama ve şırınga ile ağızdan besledik. Yerde yemesini alıştırdık. Güzel bir şekilde bakmaya çalışıyoruz. Biraz besleyeceğiz ve tekrardan salmayı düşünüyoruz. Bundan iki sene öncesinde yavru bir serçeyi de 8 ay besleyip doğaya salmıştım. İnşallah Maviş’i de aynı şekilde besleyip doğaya salacağız. Tıraş yaparken bizi bayağı bir rahatsız ediyor, müşterilerin üstüne konması ve bizim omuzumuzdan hiç inmemesi gibi. Bizi annesi ve babası gibi görür oldu. Herhalde ayrılmak zor olacak ama tabi ki doğanın kanunu var. Herkes hayretle bakıyor. Karganın ailesi tarafından bir bütün olduğunu, nasıl aldığımı soruyorlar. Ben bunu herhangi bir yuvadan almadım sahipsizdi, kedi kapmaması veyahut bir araç çarpmasın diye aldım. Görenlerden bazıları 'bu ne iştir' dese de müşterilerin çoğunluğu ise tebessümle karşılıyor” dedi.
Tıraş olduktan sonra Maviş’e bahşiş veren müşterilerden Kamil Eken ise ''Berber Veysel’in 30 senelik müşterisiyim. Sağ olsun, bizi böyle karşılamaları çok hoşumuza gitti. Maviş, artık buranın müdavimi oldu. Biz de sürekli kendisiyle tıraş olmaya devam edeceğiz. Bahşişini de verdik. Veysel bey de bunu iyi yetiştirecektir” diye konuştu.

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