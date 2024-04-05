Yönetmen Engin Temizer hayatını kaybetti

Engin Temizer'in ölümünü yönetmen Temel Gürsu duyurdu. Gürsu; "Yıllarca birçok filmde asistanlığımı yapan değerli sinema emekçisi Engin Temizer'i kaybetmişiz. Allah'tan rahmet, sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekânın cennet, ruhun şad olsun kardeşim" ifadelerini kullandı.

Engin Temizer 1949'da İstanbul doğdu. Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. 1965'de sinemaya set işçiliği yaparak girdi. Önce Oksal Pekmezoğlu'na, sonraki yıllardaysa Atıf Yılmaz, Osman Seden gibi ünlü yönetmenlere asistanlık yaptı. 1972'de yönetmen oldu. 1990'lı yıllarda daha çok televizyon dizileri yaptı. 'Kurtuluş Savaşı'nı konu alan 'Yahya Kaptan' adlı diziyi de 1995 yılında yönetti.