Yönetmen - senarist Yücel Uçanoğlu hayatını kaybetti - Yücel Uçanoğlu kimdir, kaç yaşındaydı, ne zaman ve neden öldü?

Yönetmen - senarist Yücel Uçanoğlu hayatını kaybetti - Yücel Uçanoğlu kimdir, kaç yaşındaydı, ne zaman ve neden öldü?

'Gurbetçiler', 'İyi Aile Robotu', 'Sığıntı', 'Atmaca Mehmet' ve 'Kralların Öfkesi' gibi dizi ve filmlerin yönetmeni Yücel Uçanoğlu, yaşamını yitirdi.

1960 - 2005 arasında sinema ve televizyon sektöründe yönetmenliğin yanı sıra senaristlik de yapan Yücel Uçanoğlu'nun vefatını ailesi duyurdu.

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1960'ta 'Yanık Ömer' ile yönetmenliğe başlayan Yücel Uçanoğlu, 4 filmin de yapımcılığını üstlendi.

1966'da sinema oyuncusu Esen Püsküllü ile evlenen Yücel Uçanoğlu'nun bu evlilikten iki çocuğu dünyaya geldi.