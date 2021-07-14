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Haberler Gündem 3. Sayfa YORGUN MERMİ DAVASI! 17 yaşındaki Hanife'nin davasında sanığına istenen ceza belli oldu - Haberler
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Genç kızı öldüren yorgun mermi sanığına istenen ceza belli oldu

Tokat'ta, 17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar'ın ölümüne sebep olan yorgun mermi sanığı 25 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. Acılı anne Nakşiye Konyar, adalet istediğini belirterek, "En ağır ceza ile yargılanmasını istiyorum. Bakalım sonucu mahkemede göreceğiz" dedi

YORGUN MERMİ DAVASI! 17 yaşındaki Hanife'nin davasında sanığına istenen ceza belli oldu - Haberler
Yorgun mermi sanığına istenen ceza belli oldu
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İHA

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaklaşık 7 ay önce meydana gelen olayda 17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar, başına isabet eden yorgun mermi sonucu hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu tespit edilen şüpheli Ö.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TARAFLARIN YAKINLARI ARASINDA GERGİNLİK

Otopside genç kızın başından çıkarılan yorgun mermi şüphelinin tabancasından ateşlendiği tespit edildi. Sanık hakkında Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'olası kastla insan öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Üniversite hayali kuran genç kızın ölümüne neden olayın sanığı Tokat Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Tokat Adliyesi'nde görülen dava öncesinde genç kızın yakınları ile tutuklu yargılanan sanığın yakınları arasında gerginlik yaşandı.

ANNE: EN AĞIR CEZA İLE YARGILANMASINI İSTİYORUM

Yaşanan olayın acısını yaşayan aile adliye sarayı girişinde duygularını dile getirdi. Anne Nakşiye Konyar, adalet istediğini belirterek, "En ağır ceza ile yargılanmasını istiyorum. Ne söylesem az, aylardır kızımın acısı ile yaşıyorum. Kelimeler kifayetsiz kalıyor benim için. Bakalım sonucu mahkemede göreceğiz" diye konuştu.

Baba İbrahim Konyar ise, yaşadığı acıyı dile getirerek "En ağır cezayı istiyoruz. Acımız hafiflemeyecek ama yine de en ağır cezayı almasını istiyoruz. Şu anda çok söylenecek şey var ama konuşamıyorum" diye konuştu.

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