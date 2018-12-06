Google bünyesindeki video platformu YouTube, iOS ve Android için geliştirilen mobil uygulamalarında yeni bir özelliği devreye aldı. Kullanıcılar artık YouTube’un mobil uygulaması açtığında, ana sayfadaki videolar otomatik olarak, sessiz ve altyazısız oynatılacak.

YouTube’un videoların izlenme sayılarını artırmak için attığı bu adım, kullanıcıların internet paketlerini de doğal olarak daha fazla tüketecek. Bunun önüne geçmek isteyenler için YouTube’un ana sayfasındaki otomatik oynatma modu kullanıcılar tarafından istenirse kapatılabilecek.

YouTube’un güncellenen mobil uygulamasına ilk kez giriş yapıldığında kullanıcıların karşısına “Artık ana sayfa özet akışınız, internete bağlıyken videoları otomatik olarak oynatıyor” ifadesi çıkacak.

Bu özelliği değiştirmek veya tamamen kapatmak isteyenler ise mobil uygulamanın sağ üst köşesinde yer alan profil fotoğrafına tıklayarak, “Ayarlar” bölümünden düzenleme yapabilecek.

OTOMATİK OYNATMA NASIL KAPATILIR?

Kullanıcılar bu bölümde, “Ana Sayfada Otomatik Oynat” özelliğini sadece Wi-Fi için ayarlayabilecekleri gibi, tamamen de kapatabilecek. Bunun için şu adımları izlemek gerekiyor: YouTube > Ayarlar > Otomatik Oynat > Ana Sayfada Otomatik Oynat.

Google’ın YouTube için devreye aldığı bu özellik Facebook ve Twitter’da da bulunuyor. Kullanıcıların özellikle mobil veri tüketiminde dikkat etmesi gereken bu özelliği özelleştirmek için Facebook’ta şu adımları izlemek gerekiyor: Facebook > Ayarlar > Ayarlar ve Gizlilik > Medya ve Kişiler > Otomatik Oynatma.

Twitter’da ise sözkonusu özelliği şu adımları izleyerek değiştirmek mümkün: Twitter > Ayarlar ve Gizlilik > Veri Kullanımı > Video Otomatik Oynatma.

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