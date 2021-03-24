YouTube e-ticarette çığır açacak bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Uygulama hayata geçirildiğinde izlenilen tanıtım videosunda YouTube aynı zamanda satın alma seçeneğini de kullanıcılarına sunacak.

Öte yandan uygulamayla sadece satın alma seçeneği değil beraberinde tanıtımı yapılan ürünü detaylı inceleme şansında elde edilecek.

Reklam videoları arama geçmişi dikkate alınarak YouTube tarafından kullanıcıların önüne gelecek. Kullanıcılara giden tanıtım videosunda yer alan detaylı inceleme seçeneği tercih edilerek ürün hakkında tanıtım videosunda yer almayan bilgilere de ulaşılabilecek. Satın alma seçeneğinin tercihi halinde ise ürün e-ticaret yoluyla satın alınacak.

Söz konusu uygulamanın Instagram'ı e-ticarette tahtından edeceği gibi YouTuber'ları da reklam videosu çekmeye iteceği tahmin ediliyor.