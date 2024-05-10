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        Haberler Ekonomi Teknoloji Youtube'da para kazanma şartları: Youtube para kazanma nasıl açılır? - Teknoloji Haberleri

        Youtube'da para kazanma şartları: Youtube para kazanma nasıl açılır?

        Dijital çağın getirdiği birçok fırsat arasında, internet üzerinden gelir elde etmek belki de en çekici olanı. YouTube gibi platformlar, insanlara yaratıcılıklarını sergileme ve bunu bir gelire dönüştürme imkanı sunuyor. Ancak, YouTube'da para kazanmak artık sadece videolar yüklemekle değil, belirli kriterleri karşılamanın da bir sonucu. Peki, YouTube'da para kazanma şartları nedir? YouTube para kazanma nasıl açılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 17:17 Güncelleme: 10.05.2024 - 17:17
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        Her gün milyonlarca insan, YouTube'da içerik üretiyor ve bu platform aracılığıyla gelir elde etmenin peşinde. Ancak, YouTube'da para kazanmak artık sadece birkaç tıklama ile gerçekleşen basit bir işlem değil. YouTube, içerik oluşturucularının belirli kriterleri karşılamasını ve buna ek olarak sürekli olarak kaliteli içerik üretmelerini bekliyor.. İşte, YouTube'da para kazanma şartları hakkında merak edilenler.

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        Youtube Para Kazanma Şartları Nelerdir?

        • İlk olarak, YouTube'un Ortaklık Programına katılmanız gerekir. Bu program, içerik oluşturuculara reklam geliri elde etme imkanı sunar. Ancak, bu programa katılmak için belli kriterleri karşılamanız gerekmektedir.
        • YouTube, içerik oluşturucularının belirli bir abone ve izlenme sayısına ulaşmalarını bekler. Genellikle, kanalınızın en az 1000 aboneye ve son 12 ayda 4000 saat izlenmeye ulaşması gerekmektedir.
        • YouTube, içerik oluşturucularından platformun kullanım koşullarına ve kurallarına uygun içerikler oluşturmalarını bekler. Şiddet, nefret söylemi, taciz gibi içerikler platform tarafından kesinlikle kabul edilmez.
        • Kullandığınız içeriklerin telif haklarına saygı göstermeniz önemlidir. Başka bir içeriğin izinsiz kullanılması veya telif hakkı ihlali, YouTube'da para kazanma şansınızı etkileyebilir.
        • YouTube'da reklam geliri elde etmek için bir Google AdSense hesabına sahip olmanız gerekmektedir. Bu hesap, YouTube'dan elde ettiğiniz reklam gelirini almanıza olanak tanır.
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        Youtube'da Para Kazanmak İçin Kaç Saat İzlenme Gerekiyor?

        YouTube'da para kazanmak için iki temel şarttan biri son 12 ayda videolarınızın toplam 4.000 saat izlenme süresine ulaşmasıdır.

        Ancak, alternatif bir şart da mevcut:

        • Son 90 gün içinde en az 3 adet herkese açık video yüklemeniz ve
        • Son 90 gün içinde Shorts videolarınızın toplam 3 milyon görüntülenme alması da yeterlidir.

        Youtube'da Para Kazanmak İçin Kaç Abone Gerekiyor?

        • YouTube'da para kazanmak için tek başına abone sayısı yeterli bir şart değildir. Kanalınızın para kazanma programına kabul edilebilmesi için:
        • En az 1.000 aboneye sahip olmanız ve
        • Son 12 ayda videolarınızın toplam 4.000 saat izlenme süresine ulaşması gerekiyor.
        • Alternatif olarak: 500 aboneye sahip olmanız ve son 90 gün içinde en az 3 adet herkese açık video yüklemeniz ve son 90 gün içinde Shorts videolarınızın toplam 3 milyon görüntülenme alması da yeterlidir.
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        Youtube'dan Para Kazanmak İçin Nereye Başvurulur?

        • Bir YouTube kanalı oluşturun ve içerik üretmeye başlayın. Kanalınızı belirli bir nişe odaklanarak veya genel bir kitleye hitap edecek şekilde tasarlayabilirsiniz.
        • YouTube'un Ortaklık Programına katılmak için belirli gereksinimleri karşılamanız gerekir. En az 1000 abone ve son 12 ayda 4000 saat izlenme süresine ulaşmanız gerekmektedir.
        • Para kazanmak için YouTube'un reklam geliri programına başvurmanız gerekmektedir. Bu nedenle, Google AdSense hesabı oluşturarak reklam geliri elde etmeye uygun hale gelmelisiniz.
        • Kanalınız gereksinimleri karşıladıktan ve Google AdSense hesabınız hazır olduğunda, YouTube'un Ortaklık Programına başvuruda bulunabilirsiniz. Bunun için YouTube Studio'da bulunan "Monetizasyon" sekmesine gidip "Para Kazanma Başvurusu" bölümünden başvuru yapabilirsiniz.
        • Başvurunuzu gönderdikten sonra YouTube ekibi başvurunuzu değerlendirecek ve gereksinimleri karşıladığınızı onayladıklarında size bildirim göndereceklerdir. Başvurunuz onaylandıktan sonra reklam geliri elde etmeye başlayabilir, kazancınızı artırabilirsiniz.
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