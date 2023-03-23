Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı başladı. 23 Mart Perşembe günü yani bugün vatandaşlar ilk oruçlarını tutuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiye Takvimi ile Yozgat iftar saati ve sahur vakti belli de oldu. İşte, 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı İmsakiye Takvimi ile Yozgat iftar saati ve sahur vakti...

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