        Yozgat'ta yolcusu bulunmayan otobüsün bagajından 53 düzensiz göçmen çıktı

        Yozgat'ta yolcusu bulunmayan otobüsün bagajından 53 düzensiz göçmen çıktı

        Yozgat'ta yolcu otobüsünün bagajında 53 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 10:05 Güncelleme:
        Otobüs bagajından 53 göçmen çıktı
        Yozgat'ta yolcusu bulunmayan otobüsün bagajında 53 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve İstihbarat şubeleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, teknik takip ve analiz çalışması sonucunda göçmen kaçakçılığı yapılacağından şüphelenilen 2 araç ve yolcu otobüsünün Yozgat üzerinden çeşitli illere gideceğini belirledi.

        Ekipler, şüpheli araçlar ile koltukları boş olan yolcu otobüsünü kent girişindeki polis uygulama noktasında durdurdu.

        53 GÖÇMEN YAKALANDI

        Aramada, yolcu otobüsünün bagaj kısmında 41, şoför yatağı kısmında 12 olmak üzere 53 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla Y.K, Y.Ç, M.Y, Y.K, B.Y. ile R.Y. gözaltına alındı.

        6 KİŞİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından "organizatör" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        SMA'lı Alya'nın annesi: Doğum gününde kızıma ilacını hediye etmek istiyorum

        SMA'lı Alya'nın annesi: Doğum gününde kızıma ilacını hediye etmek istiyorum  

        #Son dakika haberler
        #Yozgat
        İddia: Trump İran'a kapsamlı saldırı kararını erteleyebilir
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Petrol fiyatı yükseliyor
        Icardi'de aşkın sonu!
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        Galatasaray zorlu virajda!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        "12 yılı devirdik"
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        6 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        Penaltı kararı doğru mu?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        "Amerikan halkı eve dönüş istiyor"
