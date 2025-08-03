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        Haberler Dünya PKK/YPG Münbiç kırsalında Suriye ordusuna saldırdı | Dış Haberler

        PKK/YPG Münbiç kırsalında Suriye ordusuna saldırdı

        PKK/YPG terör örgütünün, Suriye'nin Münbiç kırsalına düzenlediği saldırı sonucu 4'ü Suriye askeri olmak üzere 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 01:03 Güncelleme: 03.08.2025 - 01:15
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        PKK/YPG Münbiç kırsalında Suriye ordusuna saldırdı
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        Terör örgütü PKK/YPG'nin, işgal ettiği bölgelerden Halep'in kuzeydoğusundaki Münbiç'in güney kırsalına düzenlediği saldırıda 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Suriye resmi haber ajansı SANA'nın, Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, Suriye Ordusu birlikleri, dün saat 21.40'ta Münbiç kırsalındaki Keyyariyye köyü yakınlarında, PKK/YPG'nin, konuşlu birliğe sızma girişimini engelledi.

        Haberde, "SDG güçleri, bilinmeyen sebeplerle ve sorumsuz bir şekilde, Keyyariyye köyü ile çevresindeki sivil yerleşim alanlarını roketlerle hedef aldı. Saldırılar sonucu 4 asker ile 3 sivil yaralandı." bilgisi paylaşıldı.

        Ayrıca, Suriye Ordu birliklerinin, sivil yerleşimlere ateş açan noktalara karşılık vermeye devam ettiği belirtildi.

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