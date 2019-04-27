İtirazlar döneminde 2 bin 400 karar

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu’nun 31 Mart yerel seçimleri bilançosu belli oldu. YSK, seçim takviminin başladığı 1 Ocak 2019’dan bugüne toplam 4 bin 150 karar verdi. Bunlar arasında seçimlerin düzen ve işleyişinin dair genelgeler de bulunuyor.

İTİRAZLAR DÖNEMİNDE 2 BİN 400 KARAR



4 bin 150 kararın 2 bin 400’ü seçim sonrası itirazlar sürecinde verildi. Seçim sonrası verilen kararların bin 725’i muhtarlık itirazlarına ilişkin oldu. YSK; sabıkalı, KHK'lı ve okur-yazar olmayanlarla,, aday olduğu mahallede son 6 ayda ikamet etmeyen muhtarlar için "mazbata alamaz" kararlarına imza attı. Bazı muhtarlık seçimlerinin ise çeşitli gerekçelerle 2 Haziran’da tekrarlanması kararlaştırıldı.

675 BELEDİYE KARARI

YSK’nın seçim sonrası verdiği 675 karar ise belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliğine ilişkin oldu. YSK bu kararlarla; üç ilçe ve bir belde de seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Artvin’in Yusufeli, Denizli Honaz, Kırıkkale Keskin ve Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Beldesi’nde seçmen 2 Haziran’da yeniden sandık başına gidecek.

KHK’LILARA MAZBATA VERİLMEDİ

YSK, ayrıca sabıka kaydı bulunan, kanun hükmünde kararname ile görevinden ihraç edilen başkan ve meclis üyelerine de mazbata verilmemesi hüküm altına aldı. Belediye başkanı seçilenlerin mazbataları o yerlerde yarışı ikinci sırada bitiren partinin adayına, meclis üyesi seçilenlerin mazbataları ise aynı parti listesinde yer alan bir sonraki isme verildi.

İSTANBUL İÇİN ARAŞTIRMA SONUCU BEKLENİYOR



Ve İstanbul itirazları. YSK önce AK Parti ve MHP’nin itirazları üzerine başlayan yeniden sayım işlemlerine onay verdi. Ardından da özellikle Maltepe’de olduğu gibi sayım işlemleri sırasında yaşanan gelişmelere dair önemli kararlar aldı. YSK, son olarak AK Parti ve MHP’nin itirazı üzerine usulsüz seçmen ve kamu görevlisi olmadığı belirtilen sandık kurulu üyelerine dair araştırılma yapılması için ara karar aldı. Şimdi İstanbul’da seçim düğümünün çözülmesi için işte bu araştırmaların tamamlanması bekleniyor.