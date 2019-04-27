İtirazlar döneminde 2 bin 400 karar

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu’nun 31 Mart yerel seçimleri bilançosu belli oldu. YSK, seçim takviminin başladığı 1 Ocak 2019’dan bugüne toplam 4 bin 150 karar verdi. Bunlar arasında seçimlerin düzen ve işleyişinin dair genelgeler de bulunuyor.
İTİRAZLAR DÖNEMİNDE 2 BİN 400 KARAR
4 bin 150 kararın 2 bin 400’ü seçim sonrası itirazlar sürecinde verildi. Seçim sonrası verilen kararların bin 725’i muhtarlık itirazlarına ilişkin oldu. YSK; sabıkalı, KHK'lı ve okur-yazar olmayanlarla,, aday olduğu mahallede son 6 ayda ikamet etmeyen muhtarlar için "mazbata alamaz" kararlarına imza attı. Bazı muhtarlık seçimlerinin ise çeşitli gerekçelerle 2 Haziran’da tekrarlanması kararlaştırıldı.
675 BELEDİYE KARARI
YSK’nın seçim sonrası verdiği 675 karar ise belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliğine ilişkin oldu. YSK bu kararlarla; üç ilçe ve bir belde de seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Artvin’in Yusufeli, Denizli Honaz, Kırıkkale Keskin ve Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Beldesi’nde seçmen 2 Haziran’da yeniden sandık başına gidecek.
KHK’LILARA MAZBATA VERİLMEDİ
YSK, ayrıca sabıka kaydı bulunan, kanun hükmünde kararname ile görevinden ihraç edilen başkan ve meclis üyelerine de mazbata verilmemesi hüküm altına aldı. Belediye başkanı seçilenlerin mazbataları o yerlerde yarışı ikinci sırada bitiren partinin adayına, meclis üyesi seçilenlerin mazbataları ise aynı parti listesinde yer alan bir sonraki isme verildi.
İSTANBUL İÇİN ARAŞTIRMA SONUCU BEKLENİYOR
Ve İstanbul itirazları. YSK önce AK Parti ve MHP’nin itirazları üzerine başlayan yeniden sayım işlemlerine onay verdi. Ardından da özellikle Maltepe’de olduğu gibi sayım işlemleri sırasında yaşanan gelişmelere dair önemli kararlar aldı. YSK, son olarak AK Parti ve MHP’nin itirazı üzerine usulsüz seçmen ve kamu görevlisi olmadığı belirtilen sandık kurulu üyelerine dair araştırılma yapılması için ara karar aldı. Şimdi İstanbul’da seçim düğümünün çözülmesi için işte bu araştırmaların tamamlanması bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.